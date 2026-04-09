A Milano Marittima sono stati stanziati 300 mila euro per interventi di difesa della costa dalle mareggiate. Le operazioni di ripristino del profilo sabbioso lungo la battigia sono ora operative, segnando l'inizio delle attività preparatorie per la stagione estiva. La scelta di queste risorse mira a proteggere il tratto costiero dai danni causati dalle intemperie e a garantire condizioni più sicure per i visitatori.

A Milano Marittima, le operazioni di ripristino del profilo sabbioso lungo la costa sono ufficialmente entrate nella fase operativa, segnando il passaggio cruciale verso l’apertura della stagione estiva. Gli interventi, volti a ridistribuire il materiale accumulato durante l’inverno per proteggere il litorale dalle mareggiate e dagli eventi atmosferici, sono coordinati dalla Cooperativa bagnini di Cervia, che garantisce l’esecuzione dei lavori con un investimento annuale di 300 mila euro sostenuto dai propri concessionari soci. Un modello di gestione privata per la sicurezza del litorale. L’attività che sta interessando i tratti di spiaggia di Cervia non è un semplice intervento estetico, ma una strategia di difesa costiera programmata con precisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Marittima: 300mila euro per difendere la costa dalle mareggiate

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