Il ciclone Harry devasta la Sicilia | la costa tra Catania e Messina travolta dalle mareggiate

Il ciclone Harry ha provocato gravi danni lungo la costa tra Catania e Messina, con intense mareggiate che hanno causato allagamenti e disagi. La forte perturbazione ha colpito l’isola, richiedendo interventi di emergenza e evacuazioni. In questo articolo analizziamo l’impatto del maltempo sulla regione e le misure adottate per fronteggiare l’emergenza.

L’eccezionale ondata di maltempo flagella l’isola trasformando le strade in fiumi e costringendo centinaia di persone ad abbandonare le proprie. L’eccezionale ondata di maltempo flagella l’isola trasformando le strade in fiumi e costringendo centinaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni La furia del ciclone Harry picchia duro e non concede tregua alla Sicilia orientale. Stamane al risveglio si è ritrovata immersa in uno scenario di desolante distruzione e fango. Le previsioni meteorologiche avevano correttamente inquadrato l’intensità del fenomeno ma la realtà ha superato di gran lunga le peggiori aspettative dei residenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Maltempo, Sicilia travolta dal ciclone Harry: decine di famiglie evacuate da CataniaIl maltempo colpisce la Sicilia, con il ciclone Harry che provoca allagamenti e innalzamenti dei livelli dei fiumi a Catania.

Ciclone Harry, mareggiate e famiglie evacuate a Catania, allerta rossa e scuole chiuse in Sicilia, Sardegna e Calabria: ancora maltempo e nubifragiIl maltempo causato dal ciclone Harry prosegue sull’Italia, interessando soprattutto le regioni del Sud, tra Sicilia, Sardegna e Calabria.

