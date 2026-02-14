Litorale devastato dalle mareggiate Fabio Galluzzo | Difendere la costa con visione e sostenibilità

Fabio Galluzzo ha deciso di intervenire sul litorale danneggiato dalle recenti mareggiate, che hanno sfruttato le sue fragili difese naturali. La forte mareggiata ha messo in evidenza le vulnerabilità della costa tra Eraclea Minoa e Bovo Marina, spingendo Galluzzo a chiedere interventi urgenti. Nel suo centro a Marevivo Sicilia, promuove azioni concrete per proteggere e preservare il territorio, sottolineando l’importanza di approcci sostenibili e di una visione a lungo termine.

Nell'oasi naturale che unisce Eraclea Minoa e Bovo Marina, Fabio Galuzzo guida il centro didattico e ricreativo di Marevivo Sicilia, un presidio di educazione ambientale e tutela del territorio. Dopo le violente mareggiate delle ultime settimane, il litorale agrigentino ha mostrato ancora una volta la sua fragilità. Il presidente di Marevivo Sicilia spiega ad AgrigentoNotizie che le barriere frangiflutti e gli interventi di ripascimento hanno avuto in alcuni tratti effetti positivi, ma non risolutivi e propone di orientarsi verso soluzioni meno impattanti, come le barriere soffolte, capaci di proteggere la costa senza alterarne la morfologia naturale.