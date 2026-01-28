Minorenne sorpreso su uno scooter rubato

Un minore è stato fermato ieri mentre spingeva uno scooter apparentemente in panne lungo una strada di Latina. Gli agenti della volante, durante un normale controllo, si sono accorti che il motorino era stato rubato. Il ragazzino, ancora minorenne, è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti.

Fermato dagli agenti, il giovane è stato controllato. Il telaio del mezzo risultava contraffatto e la targa rubata Spingeva per strada un motorino apparentemente in panne, quando è stato notato dagli agenti della squadra volante di Latina, in quel momento impegnati un'attività di controllo del territorio. I poliziotti hanno deciso di fermare il giovane, ancora minorenne, e di procedere a un controllo del mezzo e del conducente. Gli immediati accertamenti attraverso la banca dati hanno fatto emergere che la targa del veicolo risultava denunciata come oggetto di un furto. Ma non è tutto. La tipologia dello scooter non corrispondeva a quella indicata nella stessa denuncia del furto, una circostanza che ha fatto presumere che la targa fosse stata applicata successivamente e che il numero di telaio fosse stato contraffatto.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Latina Polizia

Un 15enne, già noto alle forze dell’ordine e appartenente a una nota famiglia di etnia rom, è stato denunciato dalla Polizia di Latina per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, dopo un inseguimento su uno scooter rubato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sorpreso su scooter rubato, 17enne denunciato a Napoli

Ultime notizie su Latina Polizia

Argomenti discussi: Sorpreso un minorenne mentre giocava (e altre infrazioni): denunciati i titolari di una sala slot a Cingoli; Studente minorenne trovato con un coltello in classe: Abituato a portarlo con me; A scuola con i coltelli, in Alto Adige uno è stato creato con la stampante 3D. Il fenomeno si allarga; Minorenni al videopoker: multa e denuncia.

Violenza sessuale su un ragazzino minorenne e disabile: psicologo infantile di Meda finisce in carcereIl medico incastrato dalle immagini delle telecamere nascoste nello studio dove riceveva i piccoli pazienti. I carabinieri di Seregno e la Procura di Monza indagano su altri due casi, dopo le denunce ... msn.com

"Sono abituato a portarlo con me". È quanto ha riferito ai carabinieri uno studente minorenne italiano di una scuola superiore di Asti, sorpreso in classe con un coltello a serramanico dalla lama di otto centimetri durante l'orario delle lezioni. A notare l'arma è st - facebook.com facebook

Sequestrato un coltello a serramanico in una scuola superiore di Asti. Minorenne sorpreso da un'insegnante, "mi serve nel laboratorio" #ANSA x.com