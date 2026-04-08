Il passeggero è senza casco | i vigili fermano lo scooter era rubato Sequestrato anche uno sfollagente

Martedì pomeriggio in via Senato a Milano, gli agenti di polizia locale hanno fermato uno scooter in transito. Durante il controllo, hanno notato che il passeggero non indossava il casco e hanno deciso di sequestrare il veicolo. Dai controlli è emerso che lo scooter era stato rubato e tra gli oggetti trovati c'era anche uno sfollagente.

Il ragazzo seduto sul sedile del passeggero di uno scooter in transito non indossava il casco: è questo il particolare suonato come un campanello d'allarme agli agenti di polizia locale che hanno visto il mezzo in via Senato, in centro a Milano, martedì pomeriggio.Senza cascoGli agenti hanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: "Borrelli, guardi come mi hanno rubato lo scooter. Era legato con due catene" Leggi anche: Minorenne sorpreso su uno scooter rubato Argomenti più discussi: Sequestrato un chilo di cristalli di ecstasy, arrestati due genovesi: Stavamo andando in Sardegna; Sette chili di cocaina nello zainetto, sequestro record della Polizia; Formaggio sequestrato a Šarpelj vicino a Jarinj; Piemonte, doppio arresto per droga: sequestrati 10 kg di hashish e dosi di crack. Il passeggero è senza casco: i vigili fermano lo scooter, era rubato. Sequestrato anche uno sfollagenteUn banale controllo stradale in pieno centro a Milano ha portato al sequestro del mezzo e a una denuncia per un 24enne: ecco cosa hanno scoperto gli agenti ... milanotoday.it Caso Delmastro e “Le 5 Forchette”, sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia: sotto esame chat e affari con la società x.com La guardia di finanza ha sequestrato 7mila paia di scarpe per bambini, tra i brand anche prodotto con il marchio "Kuromi" - facebook.com facebook