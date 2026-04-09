Milano Cortina Sofia Goggia da Papa Leone XIV | Immenso privilegio

Giovedì mattina, nel Vaticano, il Papa ha incontrato alcuni atleti coinvolti nelle Olimpiadi e Paralimpiadi, tra cui Sofia Goggia. La campionessa di sci ha partecipato all'evento insieme ad altri atleti, ricevendo una visita ufficiale nel corso della quale sono state scambiate parole di saluto e riconoscimento. La visita si è svolta in un contesto formale, con il Papa che ha rivolto loro un saluto personale.

Anche Sofia Goggia tra le atlete gli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano giovedì mattina. “Un Papa a cui piace lo sport, anche nel suo discorso ha fatto un bellissimo parallelismo di quelli che sono i valori dello sport, i valori del Vangelo, quindi della Chiesa, del Socialismo, quindi è stato molto bello”, ha detto la campionessa di sci che ha aggiunto: “Abbiamo incontrato le massime istituzioni di questo Paese, per noi è un onore nel nostro piccolo poter adornare la bandiera di medaglie, è il nostro lavoro, è il nostro obiettivo, è quello per cui combattiamo quotidianamente ed è un immenso privilegio poter essere ricevuti da figure istituzionali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano Cortina, Sofia Goggia da Papa Leone XIV: "Immenso privilegio" Letizia di Spagna in bianco da Papa Leone XIV, con un look così essenziale da sembrare tutt'altro che un «privilegio»Letizia di Spagna è una delle pochissime sovrane al mondo che gode del cosiddetto «privilegio del bianco». Milano Cortina, Federica Brignone da Papa Leone XIV: "Una di quelle giornate che rimangono"Federica Brignone molto emozionata dopo aver incontrato Papa Leone XIV in Vaticano insieme alle altre atlete e agli atleti di Olimpiadi e... Temi più discussi: Sofia GOGGIA - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; La legacy di Milano Cortina 2026; Milano Cortina: Goggia'Mattarella mi ha espresso suo dispiacere per Super G ai Giochi'; Milano Cortina, Goggia: Mattarella dispiaciuto per mio Super-G ma felice per coppa. Milano Cortina, Sofia Goggia da Papa Leone XIV: Immenso privilegio(LaPresse) Anche Sofia Goggia tra le atlete gli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano giovedì mattina. Un Papa ... stream24.ilsole24ore.com Gli azzurri di Milano-Cortina 2026 dal Papa: La stessa emozione dei GiochiUdienza speciale in Vaticano per gli atleti di Milano-Cortina 2026: Goggia, Brignone, Lollobrigida e Perathoner raccontano l'incontro con Papa Leone XIV. sportmediaset.mediaset.it #PapaLeoneXIV agli atleti: in tempi di #guerre, lo sport promuove la logica dell’ #incontro @Coninews @milanocortina26 @giomalago @andreaabodi @SportGoverno Le parole del #Papa durante l'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e P x.com Oggi in Città del Vaticano, nella Sala Clementina, ho incontrato Papa Leone XIV insieme ad atleti, tecnici e rappresentanti del movimento olimpico e paralimpico Milano Cortina 2026. Un momento di grande valore umano e simbolico, che celebra lo sport com - facebook.com facebook