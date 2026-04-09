Federica Brignone ha incontrato il Papa in Vaticano insieme ad altre atlete e atleti coinvolti nelle Olimpiadi e Paralimpiadi. L'atleta si è detta molto emozionata dopo l'incontro, che si è svolto in un clima di grande partecipazione. La giornata, definita da Brignone come una di quelle che rimangono nella memoria, ha visto anche la presenza di altri sportivi e rappresentanti delle competizioni olimpiche.

Federica Brignone molto emozionata dopo aver incontrato Papa Leone XIV in Vaticano insieme alle altre atlete e agli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi. “Ha parlato dello sport, dei valori che lo sport trasmette, ma ha parlato anche dell’altra faccia. Ha comunque elencato tante cose che succedono ed è stato secondo me molto bello e un messaggio veramente sentito. Comunque una di quelle giornate che ti rimangono, che ti lasciano qualcosa”, ha detto la campionessa azzurra dello sci che a Milano Cortina ha conquistato due medaglie d’oro” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina, Federica Brignone da Papa Leone XIV: "Una di quelle giornate che rimangono"

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Milano Cortina 2026, Papa Leone XIV invoca una tregua olimpica in occasione dei GiochiIl Pontefice afferma che non sono i vincitori a scrivere la storia, ma coloro che si dedicano a salvare gli oppressi.

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Gli azzurri di Milano Cortina dal Papa 'emozione come ai Giochi'Cortina. La stessa emozione provata da Federica Brignone, che ammette come quello che ha detto il Papa sono cose che ti porti dietro, è una di quelle giornate che ti lasciano delle verità. (ANSA) ... ansa.it

#PapaLeoneXIV agli atleti: in tempi di #guerre, lo sport promuove la logica dell’ #incontro @Coninews @milanocortina26 @giomalago @andreaabodi @SportGoverno Le parole del #Papa durante l'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e P x.com

Oggi in Città del Vaticano, nella Sala Clementina, ho incontrato Papa Leone XIV insieme ad atleti, tecnici e rappresentanti del movimento olimpico e paralimpico Milano Cortina 2026. Un momento di grande valore umano e simbolico, che celebra lo sport com - facebook.com facebook