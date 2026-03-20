Durante un'udienza con il Papa Leone XIV, la regina di Spagna ha scelto un abito in tweed di colore bianco, semplice e senza ornamenti, rispettando il protocollo vaticano. La sovrana ha optato per un look essenziale, senza accessori o dettagli che potessero distogliere l’attenzione dall’incontro. L’abbigliamento sobrio sottolinea la volontà di mantenere un atteggiamento rispettoso e discreto durante l’evento ufficiale.

Letizia di Spagna è una delle pochissime sovrane al mondo che gode del cosiddetto «privilegio del bianco». Un gruppo ristrettissimo di teste coronate del quale fanno parte, oltre a lei, anche Mathilde del Belgio, Stéphanie di Lussemburgo e Charlène di Monaco, per citare i nomi di quelle che siedono attualmente su un trono. La regina spagnola ha scelto un profilo basso per entrambi gli appuntamenti in agenda, l'udienza e la cerimonia. Sua Maestà ha indossato un abito in tweed dalla texture robusta e dalla silhouette già testata, a prova di incidente di stile come un colpo di vento inaspettato. Il vestito midi era caratterizzato da una linea pulita, una scollatura rotonda e da maniche lunghe e da una gonna svasata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Letizia di Spagna in bianco da Papa Leone XIV, con un look così essenziale da sembrare tutt'altro che un «privilegio»

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