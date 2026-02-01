milano cortina 2026 papa leone xiv invoca una tregua olimpica in occasione dei giochi

Il Papa Leone XIV ha fatto appello affinché si trovi una tregua durante i Giochi Olimpici di Milano e Cortina 2026. In un messaggio rivolto ai leader mondiali e agli atleti, ha detto che la storia non la scrivono i vincitori, ma chi si impegna a salvare gli oppressi. La richiesta arriva in un momento in cui le tensioni globali continuano a crescere, e il Papa invita a usare lo sport come momento di pace e unità.

Il Pontefice afferma che non sono i vincitori a scrivere la storia, ma coloro che si dedicano a salvare gli oppressi. Inoltre, sottolinea come sia un'illusione pensare che la felicità appartenga solo ai ricchi Papa Leone XIV ha espresso il desiderio di una tregua olimpica in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante l'Angelus, il Pontefice ha ricordato che il prossimo venerdì prenderanno il via i Giochi olimpici invernali, seguiti dai Giochi paralimpici. "Queste importanti manifestazioni sportive rappresentano un potente messaggio di fratellanza e rinnovano la speranza in un mondo pacifico.

Il Papa chiede una tregua durante i Giochi Olimpici invernali di Milano e Cortina.

Papa Leone XIV ha espresso il suo desiderio di una tregua olimpica per Milano-Cortina.

