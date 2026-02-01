Milano-Cortina 2026 Papa Leone XIV | Auspico una tregua olimpica

Papa Leone XIV chiede una tregua olimpica in vista dei Giochi invernali di Milano e Cortina, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026. Il Papa invita tutti a mettere da parte le tensioni e i conflitti per favorire uno spirito di pace e solidarietà durante l’evento.

Papa Leone XIV augura che ci sia una tregua olimpica in occasione dei Giochi invernali di Milano-Cortina, che andranno in scena dal 6 al 22 febbraio 2026. “Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui faranno seguito i Giochi paralimpici. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. È questo anche il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli sappiano compiere questa occasione, gesti concreti di distensione e di dialogo “, ha detto Prevost durante l’Angelus in Piazza San Pietro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

