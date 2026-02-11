Al Trofeo Classic Lago di Como lo sport si unisce all’inclusione

Si avvicina il quinto Trofeo Classic Lago di Como, seconda tappa del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2026. La gara si terrà nel fine settimana, sabato 21 e domenica 22 febbraio, e già si preannuncia un evento ricco di passione e inclusione. Gli appassionati di auto d’epoca si preparano a sfidarsi tra le strade del lago, mentre il mondo dello sport unisce le persone con diverse storie e background. La manifestazione si conferma come un’occasione per vivere la tradizione e la storia delle auto stor

Si avvicina il 5° Trofeo Classic Lago di Como, secondo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2026, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026. La manifestazione organizzata dall'Automobile Club Como si svolgerà nella suggestiva cornice di Cernobbio, del Lago di Como e della Bassa Comasca confermandosi un appuntamento capace di unire competizione, eleganza e cultura dell'automobile storica in uno dei contesti più scenografici del panorama nazionale. Tra le novità più significative dell'edizione 2026 spicca la collaborazione con l'Associazione Cometa, realtà nata nel 1986 e oggi punto di riferimento nazionale per l'accoglienza, la formazione e l'inclusione lavorativa di bambini, ragazzi e giovani con fragilità.

