Milano Cortina 2026 | il Papa benedice gli atleti con un messaggio di pace

Una delegazione di atleti coinvolti nei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, sia olimpici che paralimpici, è stata ricevuta in udienza da un papa. Durante l'incontro, il pontefice ha rivolto loro un messaggio di pace e benedizioni. L'evento si è svolto in Vaticano, con i rappresentanti sportivi che hanno partecipato alla cerimonia ufficiale. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sul contenuto del discorso è stato reso noto.

Una delegazione di atleti olimpici e paralimpici legati ai Giochi Invernali Milano Cortina 2026 è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV. L’incontro ha la partecipazione di numerosi sportivi altoatesini e diverse atlete della provincia di Bolzano, accompagnate dal presidente Kompatscher. Il valore simbolico della lettera sulla vita e lo sport. Durante il colloquio con il Pontefice, i rappresentanti delle discipline invernali hanno ricevuto la missiva intitolata La vita in abbondanza. Il testo, redatto dallo stesso Papa lo scorso 6 febbraio proprio in concomitanza con l’inizio dei Giochi, riflette sul significato profondo dell’attività sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Cortina 2026: il Papa benedice gli atleti con un messaggio di pace Stefani dal Papa con gli atleti di Milano Cortina: «Ho invitato il Santo Padre in Veneto»Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone XIV, accompagnato dagli atleti olimpici e paralimpici di Milano... Leggi anche: Sport e pace, omaggio agli azzurri in Senato: protagonisti gli atleti di Milano-Cortina 2026 Temi più discussi: Cechia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Milano-Cortina 2026: si chiudono i Giochi Olimpici Invernali; Slovacchia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Danimarca - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026. Milano-Cortina 2026, il Papa agli atleti: Lo sport sia linguaggio di pace e scuola di umanità (Letizia Lucarelli)Un richiamo forte ai valori più autentici dello sport, ben oltre il risultato e la competizione. È questo il cuore del discorso pronunciato questa mattina da Papa Leone XIV durante l’udienza concessa ... farodiroma.it CRV - Milano-Cortina 2026, Presidente Zaia: Dopo i Giochi resta un forte messaggio di paceMilano-Cortina 2026. Delegazione degli atleti e del movimento olimpico e paralimpico ricevuta da Papa Leone in Vaticano. Presidente Zaia: Dopo i Giochi resta un forte messaggio di pace, incontro e di ... ansa.it CHE GIORNATA PAZZESCA! Ieri è stata una giornata indimenticabile per i medagliati dell’Italia Team di Milano Cortina 2026, prima la riconsegna del Tricolore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi lo straordinario ingresso all’Italia Team G - facebook.com facebook Le testimonianze degli atleti di Milano-Cortina dopo la visita al dispensario pediatrico Santa Marta, in #Vaticano. Tra loro @FedeBrignone e @FrancyLollo x.com