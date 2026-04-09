Milano cambia passo | la maratona si rifà il look e punta su un percorso più rapido

La 24esima edizione della Maratona di Milano si svolgerà domenica 12 aprile, con un percorso completamente rivisto rispetto alle edizioni precedenti. Quest’anno, sono stati registrati numeri record di iscrizioni, segno di un crescente interesse per la manifestazione. La nuova configurazione del percorso è stata progettata per favorire tempi più rapidi tra i partecipanti, che si preparano a sfidare i 42,195 chilometri della gara.

La 24esima Maratona di Milano, in programma domenica 12 aprile, si presenta con numeri mai così alti e con un tracciato profondamente rivisto. Al via sono attesi oltre 15.000 runner, ben più dei 10.200 del 2025 e degli 8.500 di due anni fa, con partecipanti in arrivo da più di 120 Paesi. Il dato più significativo riguarda anche la forte presenza internazionale: il 63% degli iscritti arriva dall’estero, mentre la quota femminile sale al 23%. La novità principale di questa edizione è il cambio di impostazione del percorso. Gli organizzatori hanno infatti scelto un tracciato lineare, abbandonando la formula ad anello delle ultime stagioni. L’obiettivo è chiaro: rendere la corsa più fluida e veloce, soprattutto nella fase iniziale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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