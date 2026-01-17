Frosinone studente ferito al collo con un coltello davanti a scuola dopo una lite | caccia all’aggressore fuggito

A Frosinone, un studente è rimasto ferito al collo con un coltello davanti a scuola a seguito di una lite. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per identificare e rintracciare l'aggressore, fuggito immediatamente dopo l'episodio. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici e l’importanza di interventi preventivi.

Attimi di tensione questa mattina in provincia di Frosinone, dove un normale ingresso a scuola si è trasformato in un episodio di violenza. Un liceale è stato aggredito e ferito con un’arma da taglio proprio davanti ai cancelli dell’istituto scolastico, scatenando l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia locale, tutto ha avuto inizio da una “breve ma accesa discussione” tra lo studente e un giovane sconosciuto. La situazione è precipitata in pochi istanti. Al culmine del litigio, l’aggressore ha estratto un coltello e lo ha “puntato alla gola” del ragazzo, finendo per ferirlo al collo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

