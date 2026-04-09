Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00 si svolge la partita tra Cagliari e Cremonese. Le due squadre occupano posizioni vicine in classifica, con una differenza di tre punti, entrambe impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per la partita sono state pubblicate, con i pronostici che indicano un equilibrio tra le due formazioni.

Cagliari e Cremonese sono separati solo da tre punti in classifica, sono entrambe in lotta per non retrocedere. I padroni di casa hanno scelto la via del ritiro dopo le 4 sconfitte consecutive e sono consapevoli che si giocano tanto in questa sfida casalinga, anche perché le sfide successive saranno contro le big. La salvezza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Cremonese (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Cagliari-Cremonese (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCagliari e Cremonese sono separati solo da tre punti in classifica, sono entrambe in lotta per non retrocedere.

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