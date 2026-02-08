Serie D | la Castellanzese vince 2-1 con la Real Calepina e riaccende la speranza per la classifica

La Castellanzese torna a sorridere in Serie D, vincendo 2-1 contro la Real Calepina. La squadra ha fatto una buona partita, conquistando tre punti importanti in chiave classifica. La vittoria permette di riaccendere le speranze di migliorare la posizione in campionato.

La Castellanzese ha ritrovato il sorriso in Serie D, espugnando il campo della Real Calepina con un risultato di 2-1. Una vittoria che rappresenta un’iniezione di fiducia per la squadra di Mister Ivan Delprato, reduce da un periodo di risultati altalenanti e desiderosa di allontanarsi dalle zone basse della classifica. Il match, disputato a Grumello del Monte, ha visto i neroverdi imporsi grazie alle reti di Chessa e dell’ex Castelletto, supportati dalle parate fondamentali del portiere Giroletti. Un successo costruito sulla concretezza e sulla capacità di sfruttare le occasioni create, un aspetto che aveva fatto difetto alla squadra nelle ultime uscite.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Castellanzese ritrova il sorriso: 2-1 in casa della Real CalepinaSuccesso fondamentale per la squadra di Mister Delprato che conquista una vittoria preziosa grazie alle parate di Giroletti e al cinismo dei suoi attaccanti in trasferta ... varesenews.it

Serie D, sorridono Varese e Varesina: cade ancora la CastellanzeseBiancorossi e Fenici vincono e rilanciano ambizioni playoff e salvezza, mentre i neroverdi scivolano al Provasi e restano impantanati nella zona playout. laprovinciadivarese.it

Designazione Nazionale Il nostro Francesco Scarati sarà arbitro nella sfida tra Real Calepina-Castellanzese. Gara valida per la 6ª giornata di ritorno del Campionato di Serie D, girone B. Domenica 08/02/2026 14:30 STADIO L. LIBICO- Grumello del M facebook