Nel match giocato al ‘Luciano Libico’ di Grumello Del Monte, la Real Calepina ha vinto contro il Milan Futuro con un risultato di 1-0. La rete decisiva è arrivata nella ripresa grazie a Oboe. La sconfitta impedisce al Milan Futuro di superare la squadra avversaria in classifica e lascia aperta la possibilità di un sorpasso in futuro.

Il Milan Futuro esce sconfitto dallo stadio comunale 'Luciano Libico' di Grumello del Monte nel recupero della 29ª giornata di Serie D girone B. La Real Calepina si impone per 1-0 al termine di una gara equilibrata e povera di occasioni, decisa da un episodio nella seconda frazione. Dopo un primo tempo bloccato, chiuso sullo 0-0 e senza vere opportunità da gol, la partita si accende nella ripresa. Al 63’ è Matteo Oboe a trovare il colpo vincente che spezza l’equilibrio e indirizza definitivamente il match. Il gol dei padroni di casa è arrivato nel momento chiave della gara e ha costretto i rossoneri a inseguire. La squadra di Massimo Oddo prova a reagire, ma fatica a creare pericoli concreti e non riesce a ristabilire la parità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Real Calepina-Milan Futuro 1-0: i ragazzi di Oddo cadono al ‘Luciano Libico’ di Grumello Del Monte

Milan Futuro, Oddo: “Per far crescere i ragazzi, bisogna dover rinunciare al risultato”Al termine di Milan Futuro-Villa Valle 1-1, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara Nel pomeriggio di oggi...

Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantasticiNel pomeriggio è andata in scena la partita tra Caldiero Terme e Milan Futuro, gara valida per la 25^ giornata della Serie D 2025/26.

Temi più discussi: Real Calepina-Milan Futuro, Serie D 2025/2026: Match Preview; Tabellino partita Real Calepina vs Milan Futuro; Milan Futuro-Villa Valle, Serie D 2025/2026: Match Preview; REAL CALEPINA v MILAN FUTURO: MATCH PREVIEW.

Real Calepina-Milan Futuro, le ufficiali: il figlio di Seedorf in panchina, gioca ChakaOggi il Milan Futuro scende in campo alle ore 15 in casa della Real Calepina, allo stadio Luciano Libico di Grumello Del Monte. I rossoneri ... milannews.it

Real Calepina-Milan Futuro 1-0: diretta live e risultato finaleDiretta Real Calepina-Milan Futuro di Mercoledì 8 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net

Serie D, Milan Futuro ko in casa del Real Calepina: decide Oboe nella ripresa #MilanPress - facebook.com facebook

L’11 titolare di Milan Futuro in campo per il recupero contro il Real Calepina Fischio d’inizio ore 15:00 La partita non è trasmessa. x.com