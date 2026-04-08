Real Calepina-Milan Futuro 1-0 | i ragazzi di Oddo cadono al ‘Luciano Libico’ di Grumello Del Monte
Nel match giocato al ‘Luciano Libico’ di Grumello Del Monte, la Real Calepina ha vinto contro il Milan Futuro con un risultato di 1-0. La rete decisiva è arrivata nella ripresa grazie a Oboe. La sconfitta impedisce al Milan Futuro di superare la squadra avversaria in classifica e lascia aperta la possibilità di un sorpasso in futuro.
Il Milan Futuro esce sconfitto dallo stadio comunale 'Luciano Libico' di Grumello del Monte nel recupero della 29ª giornata di Serie D girone B. La Real Calepina si impone per 1-0 al termine di una gara equilibrata e povera di occasioni, decisa da un episodio nella seconda frazione. Dopo un primo tempo bloccato, chiuso sullo 0-0 e senza vere opportunità da gol, la partita si accende nella ripresa. Al 63’ è Matteo Oboe a trovare il colpo vincente che spezza l’equilibrio e indirizza definitivamente il match. Il gol dei padroni di casa è arrivato nel momento chiave della gara e ha costretto i rossoneri a inseguire. La squadra di Massimo Oddo prova a reagire, ma fatica a creare pericoli concreti e non riesce a ristabilire la parità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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L’11 titolare di Milan Futuro in campo per il recupero contro il Real Calepina Fischio d’inizio ore 15:00 La partita non è trasmessa. x.com