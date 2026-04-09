Milan due conferme importanti tra i dirigenti del club | avanti insieme per il futuro

Il Milan ha annunciato la riconferma di due dirigenti chiave per le prossime stagioni. Entrambi hanno ricoperto ruoli significativi all’interno del club negli ultimi anni e continueranno a lavorare per la squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche. Nessun cambiamento è stato fatto riguardo alla guida dirigenziale, che rimane stabile per il futuro prossimo.

Pronto il rinnovo del contratto con il Milan per il dirigente statunitense portato a Milano dal Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic. I primi due anni di Kirovski nel calcio italiano sono stati caratterizzati più da ombre che da luci; ad ogni modo, in casa rossonera Kirovski sembra essere molto stimato. In Via Aldo Rossi, poi, ha commentato 'Tuttosport', sono soddisfatti anche dell'operato di Vincenzo Vergine, dal 2023 al timone dell'intero settore giovanile: durante la sua gestione, il Milan ha mandato tanti ragazzi tra i professionisti. Rinnoverà il proprio contratto fino al 30 giugno 2028. Con buona pace dei 'rumors' che volevano il ritorno di Mauro Bianchessi in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, due conferme importanti tra i dirigenti del club: avanti insieme per il futuro Chivu Inter, avanti insieme! Il tecnico programma il futuro insieme al club: rinnovo sul tavolo?Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Leggi anche: Il Bsc Big Mat del futuro. Tre conferme importanti Temi più discussi: Serie A Enilive, 31ª giornata: Pasqua di svolte e conferme; Quale futuro per Leao? Tra conferma e mercato, la strategia del Milan è chiara; Affondo del Milan in casa Bologna, arrivano nuove conferme; Napoli-Milan, le probabili formazioni: Leao dalla panchina, un solo dubbio per Allegri. Mercato Milan, in arrivo due importanti rinnovi? Ecco tutti i dettagli svelati da Schira. E sul futuro di Allegri…Mercato Milan, Niccolò Schira, sul suo canale Youtube, preannuncia due importanti rinnovi in casa rossonera. E su Allegri… Mentre la stagione volge al termine, il Milan inizia a delineare i contorni d ... milannews24.com Napoli-Milan, i migliori marcatori dei due club nella storia di questa grande sfidaLe due grandi squadre che si affronteranno questa sera, nel giorno di Pasquetta, chiuderanno la giornata numero 31 della Serie A ... msn.com #Calciomercato, aggiornamento da Fabrizio Romano su #Gila: “Piace ancora al #Milan, ma bisogna capire se…” #ACMilan #SempreMilan x.com Padovano ne è certo: meriterebbero una statua! L'ex calciatore Michele Padovano ha parlato, a TMW Radio, anche di #Milan: "Quest'anno secondo me Allegri e Tare meriterebbero un statua! Con la squadra che hanno, esser lì dove sono è un miracolo...so - facebook.com facebook