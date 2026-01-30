Il Bsc Big Mat del futuro Tre conferme importanti
Il Grosseto punta forte sulla continuità. Tre giocatori chiave sono stati confermati nel roster, tra cui il giovane Tommaso Piccinelli, nato nel 2005, e i nettunesi Andrea Sellaroli e Matteo Marucci. Il club ha deciso di blindare questi elementi, confermando il valore di una squadra che punta a crescere anche nella prossima stagione.
Il Big Mat Bsc Grosseto acquista e conferma. Dopo l’arrivo nel roster dei maremmani di Virgadaula, Fabiani, Di Persia e la conferma di Sireus, restano in biancorosso tre pedine fondamentali nello scacchiere del manager Vecchi: il grossetano, classe 2005, Tommaso Piccinelli e i due nettunesi Andrea Sellaroli e Matteo Marucci. "Prosegue la costruzione del nostro roster – ha commentato il presidente, Antonio Pugliese –. Stiamo allestendo una squadra competitiva che sarà un mix tra nuovi innesti e ragazzi che hanno già dato molto al Big Mat Bsc nelle passate stagioni. Siamo felici di poter confermare tre elementi fondamentali del gruppo, tra cui Piccinelli che è un prodotto del nostro settore giovanile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
