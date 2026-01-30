Il Grosseto punta forte sulla continuità. Tre giocatori chiave sono stati confermati nel roster, tra cui il giovane Tommaso Piccinelli, nato nel 2005, e i nettunesi Andrea Sellaroli e Matteo Marucci. Il club ha deciso di blindare questi elementi, confermando il valore di una squadra che punta a crescere anche nella prossima stagione.

Il Big Mat Bsc Grosseto acquista e conferma. Dopo l’arrivo nel roster dei maremmani di Virgadaula, Fabiani, Di Persia e la conferma di Sireus, restano in biancorosso tre pedine fondamentali nello scacchiere del manager Vecchi: il grossetano, classe 2005, Tommaso Piccinelli e i due nettunesi Andrea Sellaroli e Matteo Marucci. "Prosegue la costruzione del nostro roster – ha commentato il presidente, Antonio Pugliese –. Stiamo allestendo una squadra competitiva che sarà un mix tra nuovi innesti e ragazzi che hanno già dato molto al Big Mat Bsc nelle passate stagioni. Siamo felici di poter confermare tre elementi fondamentali del gruppo, tra cui Piccinelli che è un prodotto del nostro settore giovanile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Bsc Big Mat del futuro. Tre conferme importanti

Approfondimenti su Big Mat Grosseto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Big Mat Grosseto

Argomenti discussi: Big Mat Bsc Grosseto, confermati Piccinelli, Sellaroli e Marucci; Serie b. Bsc Big Mat, il roster ’rosa’ si rinforza con Flavia Carletti; Un utility per il Big Mat Bsc: a Grosseto arriva Daniele Di Persia; Softball, il Big Mat Bsc ingaggia Flavia Carletti.

Serie b. Bsc Big Mat, il roster ’rosa’ si rinforza con Flavia CarlettiPrimo arrivo in casa del Big Mat Bsc Grosseto di softball. In vista della nuova stagione in Serie B, dopo che il roster biancorosso è arrivato a un passo dalla promozione, il coach Paolo Verrecchia ac ... lanazione.it

Il Bsc Big Mat rinforza il roster con Daniele Di PersiaIl diciottenne originario di Nettuno gioca prevalentemente in terza base, ma può essere utilizzato anche in prima e sul monte di lancio scritto da Redazione per Baseball.it ... baseball.it

Grosseto Sport - Piccinelli, Sellaroli e Marucci: tris di conferme per il Big Mat Bsc Grosseto - facebook.com facebook