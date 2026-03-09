Durante la notte, trentasette migranti, tra cui undici donne, sono approdati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi da una motovedetta della guardia costiera. Tra i migranti sbarcati, otto sono stati trovati con la scabbia. La loro presenza è stata segnalata alle autorità sanitarie e alle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause del loro viaggio o alle identità.

Trentasette migranti, fra cui 11 donne, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che il gommone sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta Cp319 della guardia costiera. I somali e sudanesi hanno riferito d'essere salpati da Zouara in Libia. A tutti, al momento dell'imbarco, è stato fornito un giubbotto di salvataggio. A otto delle persone giunte a molo Favarolo, dopo un primo triage sanitario, è stata diagnosticata la scabbia. All'hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 68 ospiti.

© Imolaoggi.it - Lampedusa: sbarcati 37 migranti, 8 hanno la scabbia

