migranti 165 sbarcati a lampedusa

Tre gruppi di migranti, per un totale di 165 persone, sono stati individuati tra l’alba e la mattinata in diversi punti di Lampedusa: alla Guitgia, a Cala Palme e lungo la strada di Ponente. Alla Guitgia i carabinieri hanno fermato 74 persone — eritrei, egiziani, pakistani, bengalesi, iracheni e marocchini — che hanno riferito di essere salpate da Tagiura, in Libia. L’imbarcazione di circa 12 metri è stata rintracciata, ma al momento non è possibile il recupero a causa del mare agitato. I finanzieri della Sezione navale hanno intercettato a Cala Palme altre 70 persone, tra eritrei, pakistani, bengalesi e sudanesi, arrivate autonomamente a Cala Spugne su un natante di 12 metri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

