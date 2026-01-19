Migranti 165 sbarcati a Lampedusa
Nelle prime ore del giorno, a Lampedusa sono stati individuati tre gruppi di migranti, per un totale di 165 persone, in diverse zone dell’isola, tra cui Guitgia, Cala Palme e la strada di Ponente. L’accaduto si inserisce nel più ampio contesto delle attività di monitoraggio e gestione delle presenze migratorie sull’isola.
Tre gruppi di migranti, per un totale di 165 persone, sono stati individuati tra l’alba e la mattinata in diversi punti di Lampedusa: alla Guitgia, a Cala Palme e lungo la strada di Ponente. Alla Guitgia i carabinieri hanno fermato 74 persone — eritrei, egiziani, pakistani, bengalesi, iracheni e marocchini — che hanno riferito di essere salpate da Tagiura, in Libia. L’imbarcazione di circa 12 metri è stata rintracciata, ma al momento non è possibile il recupero a causa del mare agitato. I finanzieri della Sezione navale hanno intercettato a Cala Palme altre 70 persone, tra eritrei, pakistani, bengalesi e sudanesi, arrivate autonomamente a Cala Spugne su un natante di 12 metri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Migranti, 122 sbarcati a Lampedusa
Leggi anche: Lampedusa, sbarcati 206 migranti
Migranti, 165 persone sbarcate a Lampedusa - Tre gruppi di migranti, per un totale di 165 persone, sono stati rintracciati, fra l'alba e la mattinata, alla Guitgia, a Cala Palme e lungo la strada di Ponente a Lampedusa. ilsicilia.it
**SBARCATI 65 MIGRANTI SULLA COSTA SUD DELLA SARDEGNA** Nelle ultime ore, la costa meridionale della Sardegna ha visto l'arrivo di 65 migranti, tra cui 4 minori. Questo incremento segue i 34 migranti intercettati il giorno precedente. Le operazioni - facebook.com facebook
#Migranti | Sbarcati 65 migranti sulla costa sud della #Sardegna: ci sono anche 4 minori Cagliaripad | Notizie in tempo reale dalla Sardegna x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.