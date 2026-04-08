Interrail 40mila biglietti gratis per viaggiare in treno in Europa | via al clic day i requisiti e come fare domanda

È stato avviato il processo di assegnazione di 40.000 biglietti Interrail gratuiti, disponibili per viaggi in treno in Europa. I biglietti consentono di viaggiare per un massimo di sette giorni nel corso di un mese tra il 1º luglio 2026 e il 30 settembre 2027. È stato aperto un clic day per presentare le domande, con requisiti specifici da rispettare.

Biglietti gratuiti per viaggiare per un massimo di 7 giorni nell'arco di un mese tra il 1º luglio 2026 e il 30 settembre 2027. L'Ue mette di nuovo a disposizione 40mila biglietti gratuiti per i 18enni che vogliono viaggiare in treno nell'ambito dell'iniziativa DiscoverEU, che fa parte del programma Erasmus+ per i giovani. Per la nuova tornata è possibile presentare la domanda dalle 12 di mercoledì 8 aprile alle 12 di martedì 22 aprile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Interrail, 40mila biglietti gratis per viaggiare in treno in Europa: via al clic day, i requisiti e come fare domanda Interrail, al via il click day per soli 18enni: biglietti gratis per viaggiare in Europa. Ecco i requisiti e come fareL’Unione europea riapre le selezioni per DiscoverEU, il programma che offre ai diciottenni la possibilità di scoprire l’Europa in treno viaggiando... Interrail, 40mila biglietti di treni gratis ai 18enni per viaggiare in Europa: oggi il click dayRoma, 8 aprile 2026 – Da oggi e fino al 22 aprile sono aperte le candidature sulla piattaforma Discover EU per assegnare pass di viaggio e carte di... Temi più discussi: Pif lunedì presenta il suo film a Palermo; Il ko del Catania inguaia Trapani e Siracusa; Comunali di primavera, le alleanze anomale che scuotono i partiti; Bernardeschi, l’Europa e gli Azzurri: Intorno alla Nazionale si era creato un clima da tragedia. Interrail, 40mila biglietti gratis ai 18enni per viaggiare in Europa: oggi il click dayDalle 12 di mercoledì 8 aprile è possibile presentare le candidature sul portale dedicato. L’iniziativa di Discover Eu rivolta ai neo maggiorenni europei ... repubblica.it Interrail, 40mila biglietti di treni gratis ai 18enni per viaggiare in Europa: oggi il click dayDalle ore 12 di mercoledì 8 aprile è possibile presentare le candidature sul portale. L’iniziativa di Discover Eu rivolta ai neo maggiorenni europei ... quotidiano.net Interrail, c’è il click day per i 18enni. Disponibili 40mila pass: ecco cosa fare Cosa serve e quali sono i requisiti per partecipare: https://qds.it/interrail-click-day-18enni-disponibili-40mila-pass/ - facebook.com facebook