Michele Bravi - Commedia Musicale Tour al Teatro Olimpico

Michele Bravi sarà in concerto al Teatro Olimpico di Roma il 24 maggio 2026. Dopo aver partecipato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato 22esimo con la canzone “Prima o poi”, l’artista si esibirà nel suo tour dedicato alla commedia musicale. L’evento è stato annunciato ufficialmente e l’artista si prepara a esibirsi davanti al pubblico romano.

