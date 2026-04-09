Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Michael Patrick, attore e scrittore irlandese di 35 anni. Era noto per aver preso parte alla sesta stagione di una famosa serie televisiva. L’attore era malato da tempo e la sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e ha fatto il giro dei media di settore.

Il mondo del cinema e della serialità è in lutto per la scomparsa di Michael Patrick, attore e scrittore irlandese noto anche per la sua partecipazione alla sesta stagione de Il Trono di Spade. L’artista è morto a soli 35 anni in un hospice dell’Irlanda del Nord, dopo aver affrontato una lunga battaglia contro una malattia degenerativa. La notizia della sua morte è stata resa pubblica dalla moglie Naomi Sheehan, che ha condiviso un messaggio toccante: “Le parole non possono descrivere quanto siamo distrutti. Mick è andato via serenamente, circondato dall’amore della sua famiglia e degli amici”. A Michael Patrick era stata diagnosticata nel febbraio 2023 una forma incurabile di malattia del motoneurone (MND), una patologia neurologica progressiva che colpisce i nervi responsabili dei movimenti volontari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - È morto Michael Patrick, attore de Il Trono di Spade: aveva 35 anni ed era malato da tempo

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È morto Michael Patrick, l’attore de Il Trono di Spade, aveva 35 anniIl mondo del cinema e della serialità piange la scomparsa dell’attore irlandese, noto anche per la sua partecipazione a Game of Thrones.

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