Sanremo Paolini urla in diretta Carlo Conti è bisessuale | la sua risposta ironica | VIDEO

Un’imprevista incursione in diretta televisiva ha fatto parlare nelle ore che hanno preceduto l’apertura ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Nel corso del Tg1 delle 20, mentre un inviato era in collegamento da Palazzo Chigi, una voce fuori campo ha interrotto la trasmissione con una provocazione mirata a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse. La frase, pronunciata ad alta voce dal disturbatore televisivo Gabriele Paolini:“Carlo Conti è bisessuale”. La reazione nel centro di produzione è stata immediata, la giornalista che conduceva, visibilmente contrariata, ha sospeso momentaneamente il collegamento per consentire la prosecuzione regolare del telegiornale. Pochi minuti dopo, nel collegamento conclusivo del Tg1 con il Teatro Ariston è arrivata la risposta dello stesso Conti alla provocazione. In un tono ironico e leggero, il conduttore ha commentato: “Il mio tipo è Laura Pausini e non Can Yaman”, riferendosi con un sorriso alle sue co-conduttrici e al co-conduttore presenti con lui, ribaltando la frase fuori luogo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

