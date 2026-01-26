Davide Lionello, noto doppiatore e figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a seguito di un incidente sulla linea della metro A di Roma. La famiglia ha definito la tragedia evitabile, sottolineando che Davide era in cura per una patologia psichiatrica. L’incidente ha sollevato riflessioni sulla sicurezza e sulla tutela delle persone con problematiche di salute mentale in ambito pubblico.

Davide Lionello, 52 anni, figlio del noto attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto dopo essere stato investito da un vagone della metro A a Roma. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 gennaio. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe calato volontariamente sui binari pochi istanti prima del passaggio del treno. L'impatto ha provocato l'immediata interruzione del servizio sulla linea A, all'altezza della fermata Subaugusta, per consentire gli accertamenti della polizia e le operazioni di soccorso. La circolazione è ripresa solo diverse ore dopo l'accaduto e i testimoni convergono sull'ipotesi di un gesto intenzionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davide Lionello, morto il figlio dell'attore Oreste. La famiglia: "Tragedia evitabile"

È deceduto a Roma Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, investito da un treno della metro.

La famiglia Lionello ha subito una perdita grave con la scomparsa di Davide, figlio di Oreste Lionello, avvenuta domenica 25 gennaio nella stazione di Subaugusta a Roma.

