A1 bloccata all’altezza di Firenze sud | tir invade carreggiata opposta e perde il carico autista ferito

Un camion ha bloccato l’A1 vicino a Firenze sud dopo aver invaso la corsia opposta e perso il carico, ferendo l’autista. L’incidente si è verificato quando il tir ha deviato improvvisamente, attraversando le corsie e causando una lunga coda di 5 chilometri. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il conducente e rimuovere i detriti dalla carreggiata.

Il tir ha invaso la carreggiata opposta, andando contro lo spartitraffico e provocando 5km di coda sul tratto interessato. Si indaga sulle cause dell’incidente. L’uomo è stato soccorso Mattinata di caos sull’Autostrada del Sole. Un mezzo pesante ha invaso la carreggiata opposta sull’Autostrada A1 nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, all’altezza del chilometro 311, nel territorio di Rignano sull’Arno. L’incidente si è verificato intorno alle 8.25, in direzione sud, e ha provocato la chiusura del tratto in entrambe le direzioni e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Secondo le prime ricostruzioni, il tir avrebbe sbandato andando a collidere contro il new jersey centrale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

