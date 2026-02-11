Gavorrano | tir carico di legno finisce fuori strada autista ferito
Un tir carico di legno è finito fuori strada questa mattina a Gavorrano. L’autista è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Il rimorchio, ancora pieno di cippato, si trova completamente fuori dalla sede stradale e dovrà essere rimosso con un intervento speciale. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
GAVORRANO (GROSSETO) – Incidente stradale nel Grossetano oggi pomeriggio, 11 febbraio 2026. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sulla strada delle gigliaie per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato carico di cippato. L’intervento dei Vigili del Fuoco è consistito nel riposizionamento della motrice sulla carreggiata e nel suo successivo spostamento nella prima piazzola utile, in modo da consentirne il recupero in sicurezza. Il rimorchio, ancora carico di cippato e completamente fuori dalla sede stradale, dovrà essere successivamente scaricato e rimosso con un intervento dedicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
