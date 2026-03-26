I carabinieri della stazione di Casalserugo hanno arrestato in flagranza un uomo di 53 anni di Legnaro, già con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo sul furgone, è stata trovata una dose di hashish, mentre nel suo domicilio sono stati trovati altri materiali. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Compagnia di Piove di Sacco.

Operazione antidroga messa a segno dai militari dell'Arma della Compagnia di Piove di Sacco. I carabinieri della stazione di Casalserugo hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne di Legnaro, con precedenti specifici, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri 25 marzo in via Gramsci di Casalserugo. I militari, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno fermato un autocarro per un controllo di routine. Alla guida, un 53enne che ha subito manifestato un atteggiamento insofferente e agitato. Il suo tentativo di eludere il controllo ha indotto i militari ad approfondire l’accertamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Una dose di hashish sul furgone: il resto a casa: scattano le manette

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