Lampione segato in via della Romita la protesta dei residenti

Prato, residenti di via della Romita segnalano da mesi un lampione danneggiato, ormai inutilizzabile. La paura di incidenti e il disagio quotidiano spingono molti a chiedere un intervento immediato alle autorità comunali. La situazione resta irrisolta e i residenti sono stanchi di aspettare.

Prato, 10 febbraio 2026 – Una segnalazione che è anche una richiesta di intervento per risolvere un problema che si protrae da molto tempo. Arriva da via della Romita, nel punto in cui la strada curva a gomito: un punto delicato anche per la viabilità, che purtroppo la sera è immerso nel buio pesto. Un tempo infatti c'era un lampione dell'illuminazione stradale che però è stato rimosso. Per l'esattezza è rimasto il "moncherino", una sezione del palo che si interrompe tristemente poco prima del punto dove prima c'era la lanterna. Da parte dei residenti arriva la richiesta non solo di provvedere a riposizionare un lampione, sia per la sicurezza stradale che anche per la sicurezza in sé, ma anche a fare attenzione che l'eventuale nuovo lampione non rimanga intrappolato tra gli alberi che ancora sorgono al bordo della strada.

