METLEN Energy & Metals | Risultati Finanziari 2025

Metlen Energy & Metals ha annunciato i risultati finanziari relativi all'esercizio 2025. La società, quotata alla Borsa di Londra, ha pubblicato i dati ufficiali e i dettagli sulla propria performance economica nell'ultimo anno. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa il 9 aprile 2026, coinvolgendo le sedi di Atene e Londra. La società si occupa di energia e metalli e ha reso noti i numeri relativi al proprio andamento finanziario.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ATENE, Grecia e LONDRA, 9 aprile 2026 PRNewswire — METLEN Energy & Metals PLC (LSE Listing: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN Athens Listing: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY US) annuncia oggi i risultati del 2025. Commentando i risultati finanziari, Evangelos Mytilineos, Presidente esecutivo, ha dichiarato: “Il 2025 è stato caratterizzato da incertezza geopolitica, tensioni commerciali e volatilità nei mercati globali dell’energia e dei metalli. Per METLEN, il 2025 è stato un anno storico, in cui la Società è stata quotata alla Borsa di Londra e successivamente inclusa negli indici FTSE 100 e MSCI UK, segnando l’inizio di un nuovo capitolo incentrato sulla crescita, sull’espansione internazionale e su un maggiore accesso ai mercati dei capitali globali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - METLEN Energy & Metals: Risultati Finanziari 2025 Iren, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2025 con tutti i risultati economico-finanziari in crescitaIren archivia l'esercizio 2025 con una crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari. M&A e Green Energy: l’ibrido avvocato d’affari vinceL’intervista a Vincenzo Oliverio, Global Head di M&A e Capital Markets per lo studio Oliverio&Partners, traccia la trasformazione del ruolo... Temi più discussi: FTSE 100 atteso in rialzo tra i timori per il cessate il fuoco; Pechino Express, oggi nuova puntata con l’arrivo in Cina; Meloni in Aula oggi per l’informativa al Parlamento, opposizioni sul piede di guerra; /C O R R E C T I O N — KingstronBio/. METLEN ENERGY & METALS: TRADING UPDATE DEI NOVE MESI DEL 2025ATENE, Grecia e LONDRA, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Metlen Energy & Metals (LSE: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Atene: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) ha ... adnkronos.com METLEN ENERGY & METALS PLC (Metlen PLC o l' Offerente) annuncia l'esito positivo della sua offerta pubblica di acquisto volontaria per l'acquisizione delle azioni ordinarie ...Ai sensi dell'articolo 23 della legge greca 3461/2006, come modificata (la Legge), Metlen PLC annuncia l'esito positivo della sua offerta pubblica di acquisto volontaria (l'Offerta pubblica di ... adnkronos.com Il comunicato stampa rilasciato per i dati di bilancio del 2025 evidenzia un anno che si è dimostrato, ancora una volta, contrassegnato da ottimi risultati su tutti i fronti: economici, finanziari e patrimoniali, con uno sguardo sempre rivolto al territorio e alla compa - facebook.com facebook Kaspersky pubblica i risultati finanziari del 2025 datamanager.it/2026/03/kasper… x.com