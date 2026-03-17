M&A e Green Energy | l’ibrido avvocato d’affari vince

In un’intervista, Vincenzo Oliverio, Global Head di M&A e Capital Markets presso lo studio Oliverio&Partners, parla della trasformazione del ruolo dell’avvocato d’affari, evidenziando l’interesse crescente verso operazioni di fusione e acquisizione nel settore dell’energia verde. La discussione si concentra sulla presenza di un ibrido tra competenze legali e business, in un contesto che vede un forte movimento nel mercato delle energie rinnovabili.

L’intervista a Vincenzo Oliverio, Global Head di M&A e Capital Markets per lo studio Oliverio&Partners, traccia la trasformazione del ruolo dell’avvocato d’affari. Nel contesto della profonda trasformazione finanziaria italiana del 2026, emergono nuove dinamiche nel Private Equity e nei Real Assets legati alla transizione energetica. La figura professionale non è più solo un tecnico del diritto, ma si evolve in un partner strategico capace di fornire assistenza legale, finanziaria e aziendale su misura. L’incontro evidenzia come l’agenda quotidiana infinita di Oliverio si scontri con i valori familiari che intende trasmettere alla sua figlia. Il nuovo profilo ibrido dell’avvocato d’affari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M&A e Green Energy: l’ibrido avvocato d’affari vince Articoli correlati Leggi anche: Cefla e Racing Bulls F1: ecco il ’Green Energy Park’ Leggi anche: Accumulare energia grazie al mare: la svolta green di Sizable Energy Contenuti e approfondimenti su Green Energy Argomenti discussi: Incolpare il Green Deal per l'aumento dei prezzi dell'energia è semplice, ma sbagliato. Green Energy Day 2026, torna la giornata nazionale dedicata alla transizione energeticaIl 17 e 18 aprile 2026 torna il Green Energy Day, la giornata nazionale promossa dal Coordinamento FREE dedicata alla transizione energetica. infobuildenergia.it Green Energy Day, le giornate della Transizione EnergeticaCoordinamento FREE organizza l'evento Green Energy Day, le giornate della Transizione Energetica Da venerdì 17 a sabato 18 aprile 2026 Il Green Energy Day vuole essere un momento di riflessione na ... qualenergia.it