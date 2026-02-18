Avellino allerta meteo gialla | piogge in arrivo e temperature in calo Attenzione a gelate e venti in intensificazione

Il maltempo ha colpito Avellino mercoledì, causando l’attivazione dell’allerta meteo gialla a causa di piogge intense e un calo delle temperature. Le precipitazioni sono attese principalmente in serata, accompagnate da venti che si intensificano e da possibili gelate nelle zone più esposte. La città si prepara a una giornata di cambiamenti climatici, con il rischio di strade allagate e problemi alla circolazione.

Avellino sotto osservazione: allerta meteo e previsioni di piogge per il 18 febbraio 2026. Avellino si prepara a una giornata di transizione meteorologica, con l'arrivo previsto di deboli piogge in serata. La Protezione Civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla, segnalando un cambiamento delle condizioni atmosferiche che richiederà attenzione nelle prossime ore. La situazione, pur non critica, impone un monitoraggio costante e la preparazione ad affrontare eventuali disagi. Cambiamento del quadro meteorologico: dall'azzurro alla nuvolosità. La giornata ad Avellino inizierà con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, un'apparente tranquillità destinata a essere interrotta nel corso delle ore.