Un fronte di instabilità atmosferica si sta avvicinando al Nord Italia e alle zone tirreniche, previsto entrare in azione dalla sera di domenica 12 aprile. Si tratta di un ciclone atlantico che porterà piogge diffuse e una diminuzione delle temperature, con condizioni meteorologiche che dureranno circa 72 ore. La perturbazione interesserà principalmente le regioni settentrionali e quelle centrali del paese.

Un nuovo fronte di instabilità atmosferica sta per interessare il Nord Italia e le aree tirreniche a partire dalla serata di domenica 12 aprile, con l’arrivo di un ciclone atlantico che porterà piogge diffuse e una riduzione delle temperature. Il sistema perturbato, che si stabilizzerà sul Mediterraneo, resterà bloccato per circa 72 ore a causa della presenza di un forte campo anticiclonico sull’Europa orientale. La dinamica del vortice atlantico e l’impatto sulle regioni tirreniche. L’attuale mutamento meteorologico prende il posto dell’ultimo periodo di caldo anomalo e si alimenta grazie a un movimento di bassa pressione proveniente dai quadranti occidentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva il ciclone atlantico: 72 ore di pioggia e freddo

Leggi anche: Meteo, freddo e maltempo sull'Italia. Arriva un ciclone carico di vento, neve e pioggia anche al Sud

Previsioni meteo: arriva il ciclone freddo per la settimana di PasquaIl repentino passaggio di aria fredda non comporterà precipitazioni per il pisano.

Temi più discussi: Nella settimana di Pasqua arriva il ciclone Erminio, maltempo anche in Sicilia: le previsioni e quanto durerà; Meteo estremo: Abruzzo e Molise, in tre giorni tutta la Pioggia di 6 mesi e ora il pericolo arriva dalla Neve; Calabria, arriva il ciclone Ermione con temporali e neve sui rilievi per quasi tutta la Settimana santa: le previsioni · LaC News24; 3B Meteo, arriva il ciclone Ciaran: pericolo nubifragi.

CICLONE Mediterraneo, il rischio c’è e va analizzato: ecco cosa sta per accadereNel corso del weekend avremo un netto cambiamento del quadro meteo climatico. Ne abbiamo già discusso ma visto e considerato che i modelli matematici ... meteogiornale.it

Allerta Meteo Calabria e Sicilia: arriva il Medicane Erminio, Ciclone Mediterraneo e Neve record in arrivoLa Calabria e la Sicilia si trovano nuovamente in prima linea di fronte a una minaccia meteorologica di proporzioni eccezionali. Le ultime previsioni confermano la formazione del Medicane Erminio, un ... strettoweb.com

Il #Meteo di oggi #9aprile #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia x.com

LEGAMBIENTE In 15 anni sono stati 794 gli eventi meteo estremi nelle regioni Adriatiche e del sud: 42 quelli registrati in Abruzzo https://cityne.ws/SKZ9K - facebook.com facebook