Nella settimana di Pasqua è prevista l'arrivo di un ciclone freddo che porterà un'improvvisa irruzione di aria proveniente dal nord Europa. Secondo il meteorologo di 3bmeteo, questa perturbazione si tradurrà in un vortice atmosferico che interesserà l'Italia, portando temperature più basse rispetto ai giorni precedenti. Nonostante il freddo, le condizioni del tempo rimarranno generalmente stabili e soleggiate.

Il repentino passaggio di aria fredda non comporterà precipitazioni per il pisano. Temperature massime sotto i 20 gradi Freddo pasquale, ma il tempo sarà buono. La tendenza della settimana viene tracciata dal meteorologo di 3bmeteo Carlo Migliore: "Confermata la nuova irruzione di aria fredda tardiva con annesso vortice sull'Italia. Il passaggio perturbato sarà veloce e poco incisivo per le regioni settentrionali e le centrali tirreniche, più deciso per le regioni adriatiche e più duraturo per il Sud che dovrebbe vedere instabilità fino a venerdì. Il fronte freddo entrerà sull'Italia lunedì sera mentre il vortice si svilupperà tra martedì e mercoledì sull'area ionica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Previsioni meteo: arriva il ciclone freddo per la settimana di Pasqua

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