Il meteo in Italia | peggioramento nel weekend tra piogge e calo delle temperature fino a domenica 15 marzo 2026

Da dayitalianews.com 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, il fine settimana sarà caratterizzato da un peggioramento del tempo con piogge e un calo delle temperature che dureranno fino a domenica 15 marzo 2026. Le previsioni indicano un’alternanza tra anticiclone e perturbazioni, portando condizioni meteorologiche variabili su diverse regioni del paese. Le variazioni climatiche interesseranno le aree più settentrionali e centrali, con fenomeni temporaleschi e precipitazioni frequenti.

Un fine settimana dinamico tra anticiclone e perturbazioni. Il tempo sull'Italia si prepara a cambiare nel corso del weekend di metà marzo. Dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni relativamente stabili e temperature miti, una nuova fase di instabilità porterà nuvole, piogge e un generale calo termico su diverse regioni del Paese. L'evoluzione meteorologica sarà legata allo spostamento di un vortice depressionario nel Mediterraneo, capace di destabilizzare soprattutto le regioni centro-meridionali. Il risultato sarà un fine settimana piuttosto variabile, con condizioni diverse tra Nord, Centro e Sud. Sabato 14 marzo: nuvole e piogge sparse.

