Konami annuncia Metal Gear Solid Master Collection Vol 2

Konami ha annunciato ufficialmente Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, confermando così il ritorno della saga di Hideo Kojima in versione rimasterizzata, mentre il comunicato include anche dettagli sui giochi inclusi e le date di uscita.

(Adnkronos) – Konami ha rimosso l'ultimo velo di incertezza sul futuro della saga creata da Hideo Kojima, annunciando ufficialmente Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. L'aspetto più rilevante dell'operazione riguarda la pubblicazione di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, un titolo che per quasi due decenni è rimasto confinato all'architettura di PlayStation . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Konami ha annunciato che nel 2026 uscirà la Master Collection Vol.

Metal Gear Solid ha superato i 65,5 milioni di copie vendute nel mondo.

