konami ha annunciato metal gear solid collection vol2 con un trailer allo state of play

Durante lo State of Play, Konami ha presentato ufficialmente Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 con un trailer che mostra le prime immagini dei giochi inclusi, suscitando l’entusiasmo dei fan della saga.

Ampio spazio per Konami durante lo State of Play, dove è stato annunciato con trailer ufficiale Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2. La nuova raccolta prosegue il lavoro iniziato con il primo volume e riporta su console moderne due capitoli fondamentali della saga stealth. L’uscita è fissata al 27 agosto 2026 su PlayStation 5, con preordini già disponibili in digitale. Il progetto conferma la volontà di rendere nuovamente accessibili episodi chiave della serie. La collezione include Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, originariamente pubblicato su PS3, e Metal Gear Solid: Peace Walker nella sua versione HD tratta dalla raccolta per PS3. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Konami ha annunciato Metal Gear Solid Collection Vol.2 con un trailer allo State of Play

Approfondimenti su metal gear

Konami ha annunciato ufficialmente Metal Gear Solid: Master Collection Vol.

Konami ha annunciato che nel 2026 uscirà la Master Collection Vol.

Ultime notizie su metal gear

Argomenti discussi: METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2, l’annuncio ufficiale e i giochi inclusi; Konami ha annunciato Metal Gear Solid Collection Vol.2 con un trailer allo State of Play; Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 è realtà: svelati data e contenuti; Metal Gear Solid Master Collection riceve l'update finale: risoluzione fino a 4K e migliorie per Switch 2.

Metal Gear Solid 4 è finalmente giocabile su Xbox e Nintendo Switch (Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 )Konami ha finalmente annunciato Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, il secondo capitolo della raccolta definitiva della saga Metal Gear Solid, in arrivo il 27 agosto 2026 su PlayStation ... q-gin.info

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2, l’annuncio ufficiale e i giochi inclusiKONAMI ha annunciato METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Switch e PC (Steam). akibagamers.it

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 dal 27 agosto, prenotazioni aperte su console e PC Konami riporta episodi fondamentali della saga stealth sulle piattaforme moderne insieme a un ricco apparato di materiali extra. #Konami #MetalGearSolidMasterC - facebook.com facebook