Meta prepara gli abbonamenti premium su Instagram Facebook e WhatsApp | cosa cambia

Meta introduce nuovi abbonamenti premium su Instagram, Facebook e WhatsApp, segnando un cambiamento rispetto ai servizi gratuiti sostenuti dalla pubblicità. Questa novità mira a offrire funzionalità aggiuntive e un’esperienza personalizzata agli utenti, nel rispetto delle normative e delle esigenze di mercato. Di seguito, si approfondiscono le implicazioni di questa trasformazione per gli utenti e le piattaforme coinvolte.

Roma, 27 gennaio 2026 – Dopo anni di servizi gratuiti sostenuti dalla pubblicità, Meta si prepara a sperimentare un nuovo modello. Nei prossimi mesi partiranno test di abbonamenti premium su Instagram, Facebook e WhatsApp. L'accesso alle funzioni di base resterà libero, ma alcune novità, soprattutto quelle basate sull'IA, potrebbero diventare esclusive per chi paga. Scopriamo di più. L'IA potrebbe diventare un servizio 'premium' di Meta. Al centro dell'offerta ci sarebbero strumenti di intelligenza artificiale più potenti, pensati per creare contenuti, organizzare attività e automatizzare processi complessi.

