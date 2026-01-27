Meta testerà gli abbonamenti premium su Facebook Instagram e WhatsApp

Meta sta pianificando di introdurre abbonamenti premium su Facebook, Instagram e WhatsApp. Questa novità mira a offrire funzionalità aggiuntive mantenendo un’esperienza gratuita di base. La sperimentazione, anticipata da TechCrunch, rappresenta un possibile cambiamento nelle strategie di monetizzazione delle piattaforme social di Meta. L’implementazione di tali piani potrebbe influenzare l’interazione degli utenti e il modello di business delle applicazioni.

Meta potrebbe presto rivoluzionare l’esperienza sulle sue piattaforme social. Come ha anticipato la testata TechCrunch, l’azienda di Mark Zuckerberg intende testare piani di abbonamento premium su Facebook, Instagram e WhatsApp con l’obiettivo di offrire funzionalità aggiuntive conservando però un’esperienza di base gratuita. Le sottoscrizioni punteranno a stimolare produttività e creatività oltre a potenziare le capacità dell’intelligenza artificiale. L’approccio non sarà uniforme, ma presenterà una serie di combinazioni e bundle per ciascuna applicazione, che avrà un set con caratteristiche esclusive. 🔗 Leggi su Lettera43.it

