Elezioni ancora scossoni al Quarto Quartiere | Lauro lascia Controcorrente e si candida con Sud chiama Nord

A meno di un mese dalla scadenza per la presentazione delle liste per le elezioni comunali, si registrano nuove novità nel Quarto Quartiere. Un esponente politico ha deciso di lasciare il partito con cui era stato scelto e ha annunciato la sua candidatura con un altro raggruppamento. La situazione continua a essere movimentata, con cambiamenti che coinvolgono diversi attori locali.

Ancora scossoni politici al Quarto Quartiere a meno di un mese dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali. Nicola Lauro dopo aver lasciato Forza Italia e transitato con Controcorrente di Ismaele La Vardera ha deciso invece di candidarsi con Liberi e Forti a sostegno di Federico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Elezioni, Sud chiama Nord individua il candidato presidente al Secondo: ancora in stallo il centrodestra al QuartoIl movimento di Cateno De Luca pare aver trovato l'avversario dell'uscente Davide Siracusano, al Centro la coalizione non ha preso una decisione... Elezioni, fuga da Forza Italia al IV Quartiere: Lauro candidato di ControcorrenteLa scelta del centrodestra di sostenere Nicola Cucinotta della Lega sta provocando effetti sulla coalizione, nel centrosinistra De Luca dei...