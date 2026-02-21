inter bodo glimt scatta il divieto di bevande alcoliche in alcune zone di milano

A Milano, il 21 febbraio 2026, è stato deciso di vietare le bevande alcoliche in alcune aree per il match di ritorno di Champions League tra Inter e Bodo Glimt, in programma il 24 febbraio alle 21 allo stadio Meazza. La decisione mira a garantire la sicurezza dei tifosi e prevenire comportamenti pericolosi. La misura riguarda zone specifiche intorno allo stadio e sarà in vigore durante tutta la partita.

Milan, 21 febbraio 2026 – Divieto di bevande alcoliche in occasione dell'incontro di ritorno di Champions League, Inter-Bodo Glimt, in programma il prossimo martedì, 24 febbraio, alle 21 allo stadio Meazza. Divieto vendita alcolici Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Inter-Arsenal, scatta il divieto di alcolici in alcune zone di MilanoIn occasione della partita tra Inter e Arsenal prevista per martedì 20 gennaio a San Siro, alcune zone di Milano saranno interessate dal divieto di vendita e somministrazione di alcolici.

