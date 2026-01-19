Inter-Arsenal scatta il divieto di alcolici in alcune zone di Milano

In occasione della partita tra Inter e Arsenal prevista per martedì 20 gennaio a San Siro, alcune zone di Milano saranno interessate dal divieto di vendita e somministrazione di alcolici. La misura mira a garantire ordine pubblico e sicurezza durante l’evento sportivo, limitando i rischi legati al consumo di alcool nelle aree interessate. Il provvedimento sarà in vigore nelle zone coinvolte fino al termine della partita.

In vista di Inter-Arsenal, sfida di Champions League in programma martedì 20 gennaio a Stadio San Siro, scatta il divieto di vendita e somministrazione di alcolici a Milano. Il provvedimento è stato disposto dal prefetto Claudio Sgaraglia per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Nel dettaglio, sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, così come la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine, sia da parte di esercizi fissi sia ambulanti. Resterà invece consentito esclusivamente il consumo al tavolo di bevande analcoliche.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter-Arsenal, divieto di alcolici in alcune zone di Milano

