mutuo in veneto aumento dei finanziamenti comprare casa a stranieri e giovani under 35

In Veneto la maggior parte dei mutui continua a essere erogata a cittadini italiani, ma cresce in modo significativo la componente straniera. Nel primo semestre 2025 il 48,1% dei finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione è stato concesso a persone di origine italiana. Accanto a questa quota, si registra un aumento delle altre nazionalità: il 21,4% dei mutui è stato sottoscritto da cittadini europei, mentre il 30,5% riguarda immigrati extra-europei. I dati emergono dall’analisi socio-demografica realizzata da Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, relativa ai finanziamenti ipotecari intermediati attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas nel primo semestre 2025.🔗 Leggi su Quifinanza.it

