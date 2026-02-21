Mutuo in Veneto aumento dei finanziamenti comprare casa a stranieri e giovani under 35
In Veneto, la maggior parte dei mutui viene ancora concessa a cittadini italiani, ma si registra un aumento evidente tra stranieri e giovani under 35. Le banche locali hanno erogato più finanziamenti per l’acquisto di case a stranieri, che ora rappresentano una quota crescente. Tra le ragioni, c’è la forte domanda di giovani residenti di investire nella propria prima casa. La tendenza si nota soprattutto nelle aree urbane, dove le richieste aumentano di mese in mese.
In Veneto la maggior parte dei mutui continua a essere erogata a cittadini italiani, ma cresce in modo significativo la componente straniera. Nel primo semestre 2025 il 48,1% dei finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione è stato concesso a persone di origine italiana. Accanto a questa quota, si registra un aumento delle altre nazionalità: il 21,4% dei mutui è stato sottoscritto da cittadini europei, mentre il 30,5% riguarda immigrati extra-europei. I dati emergono dall’analisi socio-demografica realizzata da Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, relativa ai finanziamenti ipotecari intermediati attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas nel primo semestre 2025.🔗 Leggi su Quifinanza.it
