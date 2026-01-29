Incendio a San Martino al Cimino a fuoco il magazzino di una villa

Questa mattina un incendio ha distrutto il magazzino di una villa a San Martino al Cimino. Le fiamme sono divampate in strada Sammartinese, poco lontano dal centro storico della frazione di Viterbo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. La causa dell’incendio resta ancora da chiarire.

Approfondimenti su San Martino al Cimino Arsenico nei parametri, torna potabile l'acqua a San Martino al Cimino Morto Filippo Maria Carlini, fondatore della pro loco di San Martino al Cimino È deceduto Filippo Maria Carlini, fondatore della Pro Loco di San Martino al Cimino.

