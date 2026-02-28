Caprice compie 50 anni l' iconica discoteca di San Martino al Cimino

Sabato 28 febbraio, la discoteca Caprice di San Martino al Cimino festeggia i suoi 50 anni di attività. Fondata negli anni ’70, questa location ha rappresentato un punto di riferimento per la scena musicale e notturna locale. Le luci si riaccendono sulla pista, pronta a celebrare un mezzo secolo di musica, luci e incontri nel cuore del paese.

Le luci si riaccendono sulla pista di San Martino al Cimino per un traguardo storico. Sabato 28 febbraio il Caprice celebra i suoi primi 50 anni di vita, confermandosi un punto di riferimento che profuma di anni '70 e '80. Lo storico locale torna protagonista con una serata dedicata al rilancio.