La Marine Conservation Society ha lanciato un appello ai consumatori, invitandoli a non acquistare merluzzo proveniente dalle acque del Regno Unito. La causa è un forte calo delle scorte di questo pesce, che sta portando a una crisi nella regione. L’organizzazione ha reso noto il problema e ha sottolineato la necessita di evitare il consumo di merluzzo britannico fino a nuovo avviso.

La Marine Conservation Society ha diffuso un monito urgente rivolto ai consumatori: è necessario evitare l’acquisto di merluzzo proveniente dalle acque del Regno Unito. Il provvedimento scatta dopo che l’organizzazione ha aggiornato la propria Good Fish Guide, declassando il pesce britannico al punteggio minimo a causa del drastico calo delle popolazioni ittiche. Il declino della specie è monitorato con attenzione fin dal 2015. A colpire i numeri sono stati l’eccessiva attività di pesca e le variazioni delle temperature oceaniche, oltre alle pressioni esercitate sugli ecosistemi che compromettono la sopravvivenza dei giovani esemplari. Per... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Merluzzo britannico in crisi: allarme per il crollo delle scorte

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