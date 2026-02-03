Kiev si trova sotto una nuova ondata di attacchi russi, con le difese aeree che stanno cedendo. I bombardamenti di missili e droni aumentano di intensità, mettendo in crisi le poche strutture ancora operative. La situazione rischia di peggiorare, mentre le trattative di pace sembrano ormai lontane. La città si prepara ad affrontare un altro giorno di attacchi senza sosta.

L'assedio russo è ricominciato inarrestabile, mentre le trattative di pace sembrano infinite. I continui bombardamenti missilistici e di droni da parte della Russia hanno bloccato gran parte della rete elettrica e delle infrastrutture di riscaldamento dell'Ucraina perché le unità di difesa aerea sono a corto di munizioni con cui rispondere al fuoco, soprattutto contro i missili da crociera solitamente facili da distruggere, come ha scoperto un'analisi dei dati di intercettazione dell'aeronautica militare ucraina condotta dal Kyiv Post. L'analisi L'analisi del Kyiv Post dei registri pubblicati dall'aeronautica militare ucraina per gennaio 2026 ha elencato il totale delle armi d'attacco russe rilevate dalle difese aeree ucraine, nonché il numero di quelle dichiarate distrutte o altrimenti neutralizzate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ucraina, il crollo delle difese aeree: perché la nuova ondata di attacchi russi ha messo in crisi Kiev

