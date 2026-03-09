Il G7 si è riunito d’urgenza per discutere la possibile liberazione delle riserve di greggio, mentre il ministro dell’Economia francese ha precisato che non si tratta di una crisi paragonabile a quella degli anni Settanta. La decisione di utilizzare le scorte di petrolio viene valutata senza che si trovi ancora in uno scenario di emergenza. La riunione coinvolge i paesi del gruppo per decidere le prossime mosse.

“Non siamo ancora a quel punto”, ha detto il ministro dell’Economia francese, Roland Lescure, per riassumere la posizione del G7, convocato d’urgenza per decidere se utilizzare le riserve petrolifere comuni. Si tratta di un’eventualità a cui “bisogna essere pronti”, ha precisato lo stesso Lescure, ma il gruppo dei paesi avanzati ha preferito temporeggiare, forse anche in attesa di capire quale sia il “piano” annunciato oggi pomeriggio dal presidente Trump per stabilizzare il prezzo del petrolio (“Sarete tutti molto felici”, ha detto). Annuncio che, replicando lo schema dazi, ha avuto l’effetto di risollevare il pessimo umore di Wall Street in apertura di seduta e di far recuperare terreno alle borse europee in chiusura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il G7 valuta il rilascio delle scorte di greggio, ma non siamo in uno scenario di crisi stile anni Settanta

