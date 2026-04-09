A Mergo, nel giorno di Pasqua, i proprietari sono rientrati a casa e hanno trovato la loro abitazione svaligiata. Secondo quanto emerso, sono stati sottratti circa 5.000 euro in oro e due pistole. La scoperta è avvenuta quando i proprietari sono rientrati la sera e hanno notato l’ingresso forzato e gli oggetti mancante. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica del furto.

MERGO - A far scoprire il furto sarebbe stato il rientro improvviso dei proprietari, arrivati in casa la sera di Pasqua proprio mentre il malvivente, con ogni probabilità, si trovava ancora all’interno. È successo intorno alle 21.45, quando una famiglia rientrando ha trovato l’abitazione messa a soqquadro e i segni evidenti di un colpo appena consumato. Il bottino è di 5000 euro in oggetti d’oro e due pistole scacciacani. Il racconto A ricostruire quei momenti è la figlia della coppia residente, che racconta come tutto sia iniziato da un dettaglio insolito. «Quando mamma ha provato ad aprire la porta non ci riusciva. In un primo momento ha pensato che avessi chiuso io il chiavistello interno, perché sono sempre molto attenta a queste cose». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Mergo, fuori per Pasqua, casa svaligiata: via 5mila euro d?oro e due pistole

I proprietari sono fuori, al ritorno trovano la casa svaligiata. Ladri in fuga con oro e gioielli: "In via Berti ormai solo degrado"ANCONA - Si assenta per pochi giorni e al rientro trova l’abitazione a soqquadro, con ricordi di famiglia in oro e denaro spariti.

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